ABD ile yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle hareketli günler geçiren dolar ve euro kurları, Kurban Bayramı'nın ardından da en çok aranan konulardan biri oldu. Piyasaların açılması ile birlikte vatandaşlar gözünü yeniden döviz kurlarına çevirirken, dolar ve euro ile ilgili aramalar da günün en çok merak edilen konularının başında geldi. Peki ama dolar ve euroda son durum ne? İşte döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri...

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?