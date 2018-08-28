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Son dakika: ve ne kadar? 2018 kurları

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte piyasalar yeniden açıldı ve gözler ve nun ne kadar olduğuna çevrildi. Bayram öncesi oldukça hareketli günler geçiren kurları, bayramın ardından da en çok aranan konuların başında geldi. Vatandaşlar yeniden dolar ne kadar? euro ne kadar sorularını sordu. İşte döviz kurlarındaki son durum...

ABD ile yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle hareketli günler geçiren dolar ve euro kurları, Kurban Bayramı'nın ardından da en çok aranan konulardan biri oldu. Piyasaların açılması ile birlikte vatandaşlar gözünü yeniden döviz kurlarına çevirirken, dolar ve euro ile ilgili aramalar da günün en çok merak edilen konularının başında geldi. Peki ama dolar ve euroda son durum ne? İşte döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri...

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 07:27
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