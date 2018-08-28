Son dakika haberi: Bakan Kurum açıkladı! Konutta indirim kampanyası ne zaman bitecek? Kampanyadan kimler faydalanabilir?

2 ay sürecek kampanyada sektörün tüm paydaşları güç birliğine gidiyor. 'Türkiye için kazanç vakti' sloganıyla başlayan kampanyada gayrimenkulün en iyi yatırım aracı olduğuna vurgu yapıldı.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamada öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Ülkemizin içime sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz

*Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor

*Gayrimenkul sektörü üzerine ne zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi.

*Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor

*Milli ve yerli bir duruş sergileniyor

*İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor

*Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya

*Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz

YÜZDE 10 İNDİRİM

*Cumhurbaşkanımızın döviz bozdurun çağrısı karşılık buldu

*Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum

*Kampanyamız 100 bin birimi ilgilendiriyor

*İstanbul Ankara başta olmak üzere tüm Anadolu da uygulanacak

*Özü şu; satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim olacak

*Peşinat yüzde 10 olacak

KUR ARTARSA ZARAR GÖRÜLMEYECEK

*Dövizde yatırımı olan altında olan zarar görmeyecek

*Kur artarsa taksitten düşecek

*Kimsenin köşede dolar altın koymasına gerek Yok

*2 kere yüzde 15 ara ödeme var

*Kalan içim bankasız kendi bünyelerinde taksit yapacak

*6 yıl ya da 1 yolda borcu kapatana da avantaj sunulacak

*Banka ve kefalet olmaması sektörün yaptığı ayrı bir fedakarlık

KAZANMA DEĞİL FEDAKARLIK GÜNÜ

Vatandaşlarımızın ciddi ilgi göstermesini bekliyorum Gayrimenkulün her zaman değerlendiğini bir gerçek Bu duruş bazılarını rahatsız ediyor

Bugün sektörün kazanma değil fedakarlık günü

Vatandaşımız her zor süreçte devletin yanında oldu. Bu önemli duruş. Biz böyle durdukça kimse bileğimizi bükemez.

100 günlük eylem planı hazır.Aynı azim ve kararlılıkla bu olana devam

Kampanyaya Emlak Konut GYO ile Kiptaş'ın yanı sıra Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) üyeleri katılacak. Bu kampanya ile hem vatandaşın konuta ulaşımı kolaylaşacak hem de konut pazarı hareketlenecek.

Yüzlerce projenin dahil olacağı kampanyada ağırlık İstanbul'da olacak. İzmir, Ankara, Bursa, Denizli ve Anadolu illerinde de konut projelerinin dahil edilmesi bekleniyor.



KONUTTA İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?​

Bakan Kurum: "Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Şimdi stok noktasında, net bir rakam veya bir stok sayısı var mıdır derseniz veya stoğu neye göre belirliyorsunuz? Bu bakış açısına bağlı. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz."



İŞTE ÖRNEK ÖDEME PLANI:

Dairenin fiyatı: 1 milyon lira

İndirimli fiyat: 900 bin lira

Peşinat: 90 bin lira

12. ay ara ödeme: 135 bin lira

24. ay ara ödeme: 135 bin lira

Krediye esas tutar ise: 540 bin lira

Aylık taksit: 7.673 lira

Peşinat hariç toplam ödeme: 1 milyon 190.724 lira

Vadelendirilmiş daire fiyatı: 1 milyon 280 bin 724 lira