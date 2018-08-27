Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, borçların yapılandırması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜKLERİ 23.59'A KADAR HİZMET VERECEK"

Bakan Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda"SGK borçlarının yapılandırması için bugün son gün! Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için Sosyal Güvenlik Müdürlüklerimiz saat 23.59'a kadar hizmet verecek" dedi.

BORCU OLANLAR DİKKAT! BUGÜN SON GÜN

SGK, vergi borcu ve trafik cezalarının yapılandırması için son gün bugün. Sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları ve Bağ-Kur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Yapılandırmada borcun ana parasının üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı kaldırılırken, yapılandırma için son fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresinden veya tüm vergi dairelerinden yapabiliyor. Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, 18, 12, 9, 6 taksitte veya peşin ödeyebilecek. Peşin ödemede hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı ise alınmıyor.