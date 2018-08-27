Yol Durumu
  1. Ceza geliyor! 2020'den itibaren satılmayacak...

Vergi borcu yapılandırması için bugün son gün

Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar için son gün bugün. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün sona eriyor. Peki vergi yapılandırması nasıl yapılır? e-Devlet'ten vergi yapılandırması nasıl yapılır?

Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, bugün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 10:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar