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Son dakika: ve ne kadar? 2018 Pazartesi kurları

için verilen 9 günlük tatilin bitmesinin ardından gözler yeniden ve nun kaç lira olduğuna çevrildi. Bayram öncesi kurlarında yaşanan iniş çıkış grafiği nedeniyle dolar ve euro en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Vatandaşlar Pazartesi günü piyasaların yeniden açılmasının ardından yine dolar ne kadar ve euro ne kadar? sorularını sormaya başladı. İşte ndaki son durum...

ABD ile Türkiye arasında yaşanan ajan krizinin ardından yaşanan ekonomik saldırılarla hareketli günler geçiren döviz kurları, Kurban Bayramı tatili ile birlikte belli bir noktada sabitlenmiş ve dolar ile euro fiyatları düşüş göstermişti. 27 Ağustos Pazartesi piyasaların açılmasının ardından yine en çok konuşulan konuların başında dolar ve euro geldi. Piyasaların açılmasının ardından insanlar yeniden dolar ve euro ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Peki ama dolar ve euroda son durum ne? İşte döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri...

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 07:21
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