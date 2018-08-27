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başlatmıştı! Hedef 12 milyar TL'nin ekonomiye kazandırılması

Başkan Erdoğan'ın eşi öncülüğünde başlatılan ve 2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen 'nde bu yıl ilk 7 ayda 300 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

Emine Erdoğanın başlattığı projede büyük başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, ekonomiye yıllık 12 milyar TL kazanç sağlanacak. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye bırakılması hedefiyle başlatılan projede 300 ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanan proje kapsamında 23 bin 700 kilo kağıt, 6 bin 940 kilo metal, 2 bin 435 kilo cam, 12 bin 580 kilo plastik, 2 bin 750 kilo bitkisel yağ geri dönüştürülerek ekonomik kazanım elde edildi. Bu kazanımlara göre, 816 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 408 yetişkin ağacın korunması, 244 litreden fazla petrol tasarrufu sağlandı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 07:05
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