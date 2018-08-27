Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, ekonomiye yıllık 12 milyar TL kazanç sağlanacak. Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye bırakılması hedefiyle başlatılan projede 300 ton atık, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanan proje kapsamında 23 bin 700 kilo kağıt, 6 bin 940 kilo metal, 2 bin 435 kilo cam, 12 bin 580 kilo plastik, 2 bin 750 kilo bitkisel yağ geri dönüştürülerek ekonomik kazanım elde edildi. Bu kazanımlara göre, 816 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 408 yetişkin ağacın korunması, 244 litreden fazla petrol tasarrufu sağlandı.
Emine Erdoğan başlatmıştı! Hedef 12 milyar TL'nin ekonomiye kazandırılması
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve 2023 yılına kadar tüm Türkiye'ye yayılması hedeflenen Sıfır Atık Projesi'nde bu yıl ilk 7 ayda 300 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.
Etiketler: Emine Erdoğan , Sıfır atık projesi , Recep Tayyip Erdoğan
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