Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olmasıyla birlikte yaşanan dalgalanmanın azaldığı altın fiyatları piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte vatandaşların yine en çok arattığı konuların başında gelmeye başladı. Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte evlilik hazırlığı yapan çiftler de düğün hazırlıkları ile birlikte altın fiyatlarını da yakından takip ediyor. Peki ama 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte altında güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?