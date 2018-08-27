Konutta yeni kampanya! İndirim hamlesi geliyor

Gayrimenkul sektörü temsilcileri stok konutları eritmek ve pazarı hareketlendirmek için düğmeye bastı.



Sektörün tüm paydaşları bir araya geldi ve yeni bir kampanya hazırlandı. Yarın detayları açıklanacak kampanyaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek veriyor. Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil olacak.