Yol Durumu
  1. Vergi borcu yapılandırması için bugün son gün
  2. “Sıfır Atık” dönemini resmen başlattı

olmayan binaların satışı yapılamayacak

2020’den itibaren olmayan binaların satışı veya kiralaması yapılamayacak. Belgesi olmayan binalar için ayrıca cezai yaptırım uygulanacak.

Ceza geliyor! 2020den itibaren satılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binaların enerji kullanımı, verimi, yalıtımı ve sera gazı salınımına ilişkin bilgileri içeren ve 2020'den itibaren başlatılacak olan Bina Enerji Kimlik Kartı uygulamasına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için alınması şartı getirmişti. 2 Mayıs 2016'da yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemede süre uzatımına gidilerek, zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2020'ye ertelenmişti. Akşam'ın haberine göre, bu tarihten itibaren Kimlik Belgesi olmayan binalara cezai yaptırım uygulanacak ve bu binaların alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

SAYI GİDEREK ARTIYOR

Verilere göre, Enerji Kimlik Belgesi sayısı 2018'in ilk yarısında 68 bin 940'a ulaştı. 2011'den itibaren toplam rakam ise 742 bin 940'e ulaştı.

Etiketler:
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 10:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar