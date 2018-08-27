Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binaların enerji kullanımı, verimi, yalıtımı ve sera gazı salınımına ilişkin bilgileri içeren ve 2020'den itibaren başlatılacak olan Bina Enerji Kimlik Kartı uygulamasına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Ocak 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması şartı getirmişti. 2 Mayıs 2016'da yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemede süre uzatımına gidilerek, zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2020'ye ertelenmişti. Akşam'ın haberine göre, bu tarihten itibaren Kimlik Belgesi olmayan binalara cezai yaptırım uygulanacak ve bu binaların alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

SAYI GİDEREK ARTIYOR

Verilere göre, Enerji Kimlik Belgesi sayısı 2018'in ilk yarısında 68 bin 940'a ulaştı. 2011'den itibaren toplam rakam ise 742 bin 940'e ulaştı.