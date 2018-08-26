Türkiye'deki 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sunan Toplu Konut İdaresi, 5 bin 543 konutu 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve 285 liradan başlayan taksitlerle satışa sunduğunu açıkladı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, hiç konut sahibi olmama şartı arandığını söyledi. Turan, "Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak" dedi.
TOKİ’den 80 bin TL’ye ‘kurasız’ ev
Etiketler: TOKİ , Toplu konut , Türkiye
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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