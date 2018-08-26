Bayram öncesi ABD ile yaşanan gerilim neticesinde hareketli günler geçiren döviz kurları, Kurban Bayramı'nın araya girmesiyle birlikte belli bir noktaya sabitlendi. Bayram öncesinde yaşanan saldırılar neticesinde bir ara 7 lirayı aşan dolar ve 8 lirayı aşan euro dikkatleri üzerine çekse de yapılan hamleler neticesinde dolar ve euro düşüş gösterdi. Kurban Bayramı'nın sona ermesi ve yarın itibariyle piyasaların yeniden açılacak olması nedeniyle dolar ve euro fiyatlarıyla ilgili yapılan aramalar da çoğaldı. Peki ama dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar...

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

