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Son dakika: ve ne kadar? 2018

Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte gözler yine na çevrildi. Bayram öncesi yaşanan hareketlilik nedeniyle dikkatleri üzerine çeken ve yine en çok aranan konuların başında geliyor. Vatandaşlar dolar ne kadar ve euro ne kadar? aramaları yapıyor. İşte kurlarındaki son durum...

Bayram öncesi ABD ile yaşanan gerilim neticesinde hareketli günler geçiren döviz kurları, Kurban Bayramı'nın araya girmesiyle birlikte belli bir noktaya sabitlendi. Bayram öncesinde yaşanan saldırılar neticesinde bir ara 7 lirayı aşan dolar ve 8 lirayı aşan euro dikkatleri üzerine çekse de yapılan hamleler neticesinde dolar ve euro düşüş gösterdi. Kurban Bayramı'nın sona ermesi ve yarın itibariyle piyasaların yeniden açılacak olması nedeniyle dolar ve euro fiyatlarıyla ilgili yapılan aramalar da çoğaldı. Peki ama dolar ve euro ne kadar? İşte detaylar...

DÖVİZ KURLARI NE KADAR?

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 14:09
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