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Son dakika: Altında son durum ne? bugün ne kadar? altın fiyatları

Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte bayram telaşını geride bırakan vatandaşlar yeniden altın fiyatlarını aramaya başladı. Altında son durumu merak eden kişiler ne kadar? kaç para? gibi aramalarla altın fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. İşte 2018 Pazar altın fiyatları...

Kurban Bayramı'nın araya girmesi ile birlikte dalgalanmanın azaldığı altın fiyatları vatandaşların yine en çok aradığı konuların başında geliyor. Yaz aylarının sonuna gelinmesi ile birlikte evlenme planı yapan çiftler, düğün hazırlıklarının yanı sıra altın fiyatlarını da büyük bir ilgi ile takip ediyor. Peki ama 26 Ağustos Pazar günü altın fiyatları ne durumda? İşte altında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 13:58
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