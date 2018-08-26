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borcu olanlar dikkat! Vergi yapılandırması için son gün yarın

24 Haziran seçimleri öncesi açıklanan yapılandırmasında başvuru süresi sona eriyor. Milyonlarca kişi süreç boyunca vergi borcunu yapılandırırken, yapılandırma başvuruları e-devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitelerinden de yapılabiliyor.

Son başvuru gününün 27 Ağustos Pazartesi olarak belirlendiği yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Vergi dairelerinde yığılma yaşanmaması için internetten başvuru imkanının kullanılması önem taşıyor. Vatandaşlar, yarın gün sonuna kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sürecinin ardından, vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 15:39
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