Dolar prangasına dijital çözüm

Dünya ABD'nin 'dolar' üzerinden başlattığı siyasi baskıları aşmak için yeni yollar aramaya başladı. Gelişmekte olan 20 ülkenin kurduğu G20 organizyonu da Arjantin'in Salta şehrinde yaptığı G20 Digital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantısında aralarında küresel belirsizlikler ve kur savaşlarının da olduğu sorunların nasıl aşılacağına dair görüş alışverişi yapıldı. Toplantıya Türkiye adına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplantıdaki herkesin dünyada ticaretin ve ekonominin öngörülemez hale gelmesinden şikayetçi olduğunu anlattı.

Varank, toplantıda yaptığı konuşmasında dijital ekonomi sayesinde bu tür belirsizliklerin ve hegemonik hareketlerin önüne geçilebileceğini belirttiğini söyleyerek, dijital ekonomi ve değiş-tokuş mekanizmasının geliştirilmesini önerdi. İki gün süren toplantılarda G20 ülkelerinin dijital ekonomideki pozisyonlarını anlatan konuşmalar yaptıklarını belirten Varank, şöyle devam etti: "Biz konuşmamızda özellikle son günlerde yaşadığımız kurdaki dalgalanmayla ilgili bir bölümden bahsettik. Şu anda dünyada bir para biriminin hegemonyası var. Bu hegemonya sayesinde birtakım siyasi atraksiyonlarla ekonomiye etki etme olanağı buluyorlar. Eğer biz dünyada dijital ekonomiyle kullanılabilecek bir değiş-tokuş mekanizması geliştirebilirsek böylece bir para biriminin hegemonyasını da kırma imkânımız olur. Bunun için çalışmak gerekiyor ve ülkelerin de bunu değerlendirmesi gerekiyor."

HERKES ŞİKÂYETÇİ

Varank, toplantıda görüştüğü herkesin dünyada ticaretin ve ekonominin öngörülemez bir hale gelmesinden ve bir belirsizliğin olmasından şikayetçi olduğunu aktararak, bunu sesli dile getiremeseler de ikili görüşmelerde dünyanın geldiği bu noktadan rahatsızlık duyduklarını, buna bir çözüm bulunması gerektiğini açıkça belirttiklerini söyledi. Dijital ekonominin ölçümünün önemine değinen Varank, ölçüm için G20 bünyesinde bir araç seti tasarlandığı belirtti. Bu araç setinin dijital ekonominin katma değerini belirlemeye yarayacağını anlattı.

ÇİN TEKNOLOJİ BAKANIYLA UZAY AJANSI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Varank, özellikle Rusya ve Çin heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde gündemin Uzay Ajansı olduğunu söyledi. Rusya'dan sonra Çin Sanayi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Miao Wei ile de bir araya geldiklerini belirten Varank, bu görüşmede Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin konuşulduğunu aktardı. Varank, Kuşak ve Yol Girişimi güzergahtaki ülkeler de araştırma, geliştirme ve inovasyona da katkı sağlayacak. Türkiye, bu girişimin orta koridorunda yer almak istiyor. Muhataplarımıza bunu ilettik" dedi. Çin ile araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Varank, "Çin ile daha dengeli bir ticareti hedefliyoruz. Her iki ülke ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Karşılaştırmalı üstünlüklerimizden daha iyi faydalanmalıyız" diye konuştu.

DİJİTAL ÖLÇÜM ÖNEMLİ

Türkiye'de dijital ekonomi ve bunun ölçülmesi konusunun yeterince bilinmediğini belirten Varank, "Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmalıyız. Yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusunu sahipleniyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız" dedi. Varank, toplantında dijital hükümet, cinsiyet uçurumunun kapatılması, dijital ekonominin ölçümü ve altyapısının güçlendirilmesi, yeni teknolojilerle KOBİ'lerin dönüşümünün yatırıldığını belirtti.