Halka 26 lüks hastane

Sağlık Bakanlığı, yılsonuna kadar yurdun dört bir yanında 4 şehir hastanesi, 20 hastane ve 2 ağız diş sağlığı merkezini hizmete alacak. 6 bin 381 yatak kapasiteli 4 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatak kapasiteli 22 devlet hastanesi 2019'un başına kadar açılacak. Hastanelerde, otel konforunda hizmet verilecek. Bu yıl, bin 38 yataklı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi, 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara- Bilkent Şehir Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi açılacak.
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