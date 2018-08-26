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Halka 26 lüks hastane

Halka 26 lüks hastane
Sağlık Bakanlığı, yılsonuna kadar yurdun dört bir yanında 4 şehir hastanesi, 20 hastane ve 2 ağız diş sağlığı merkezini hizmete alacak. 6 bin 381 yatak kapasiteli 4 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatak kapasiteli 22 devlet hastanesi 2019'un başına kadar açılacak. Hastanelerde, otel konforunda hizmet verilecek. Bu yıl, bin 38 yataklı Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 558 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara- Bilkent Şehir Hastanesi ve Şehir Hastanesi açılacak.

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