3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde senemi doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diyerek beni işten attılar. Haklarım nedir?
Ev hanımları nasıl emekli olabilir?
Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Etiketler: Ali Şerbetçi , SGK
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