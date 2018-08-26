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Ev hanımları nasıl emekli olabilir?

Takvim ekonomi yazarı sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...

Ev hanımları nasıl emekli olabilir?

3 senedir bir otelde çalışıyorum. Fakat her seferinde senemi doldurmadan 2 aylık izine çıkartıldım. Bu sene 1 saat fazla çalışmadım diyerek beni işten attılar. Haklarım nedir?

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 12:30
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