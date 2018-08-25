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Yaşlıya fark geliyor

Yaşlıya fark geliyor
581 bin yaşlının yüzü larla güldü. Torba yasa kapsamında 65 yaş aylığının tutarı 'da 265,79 liradan 500 liraya yükseltildi. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenen tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. Yaşlılara, Haziran'da bin 500 liralık ödeme yapılırken; aylığa bir zam da 'da memur maaşlarındaki artışla geldi. Yaşlılık aylığı 543.25 liraya ulaştı. 'de yaşlılara Temmuz ve Ağustos ayları için 2 aylık zam farkı ödenecek. Bu kapsamda yaşlılar 86,50 lira fark alacak. Ayrıca Eylül'den itibaren 65 yaş maaşı 3'er aylık dönemler şeklinde değil, aylık olarak ödenecek. Yaşlılar aylıklarını almak için beklemeyecek. Her ay 543,25 lira alacak. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişiler sağlıktan da ücretsiz olarak yararlanıyor.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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