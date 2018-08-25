Tatilde rapora ‘acil’ şartı!

Bazı devlet memurlarının bayram tatilini sağlık raporuyla birleştirerek tatilini uzatmasının önüne geçildi. Devlet Personel Başkanlığı raporların kabulüne ilişkin bazı kısıtlar getirdi. Buna göre; hafta sonu, ulusal ve dini bayramlar tatili sürecinde, memuriyet mahalli dışındaki resmi ve özel hastanelerin acil servisleri dışındaki hastalık raporları geçerli olmayacak. Tatil süresince memuriyet mahallinde alınan raporun, tatil bitimini izleyen ilk mesai günü disiplin amirine iletilmesi şart. Yasal izin süresince alınan raporlar ise iznin bitimi tarihinden itibaren amire iletilecek.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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