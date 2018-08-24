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Başkanından açıklaması

ABD Merkez Bankası Başkanı , 'in artışlarına kademeli olarak devam edeceğini söyledi.

Fed Başkanından faiz açıklaması

'in Wyoming eyaletinin kasabasında düzenlenen bir sempozyuma katılan , burada "Değişen Ekonomide Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.

Powell, "Fed'in artırımında hızlı davranması durumunda ekonomik büyüme sınırlanabilir, ancak yavaş davranması durumunda ise ekonomi aşırı ısınabilir. Federal Açık Piyasa Komitesi, faiz oranlarını kademeli olarak artırmada bu iki riski ciddiyetle ele alıyor." yorumunu yaptı.

Ülkede oranının yakın zamanda yüzde 2'lik seviyeye yaklaştığını kaydeden Powell, bu seviyenin üzerine çıkmayla ilgili açık bir işaretin bulunmadığını, bu nedenle de aşırı ısınmayla ilgili artan bir risk görülmediğini vurguladı.

Powell, FOMC'nin en son toplantı tutanaklarına işaret ederek, "Gelir ve istihdamdaki güçlü büyüme devam ederse, faizlerdeki kademeli artışlar uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonominin güçlü olduğunun altını çizen Powell, devam eden büyümeyi, güçlü iş gücü piyasasını ve yüzde 2'ye yakın enflasyon oranını desteklemek için para politikasının ayarlanacağını sözlerine ekledi.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 00:20
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