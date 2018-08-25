İş Kanunu'na göre zamanaşımı kaç yıl içinde dolar?
Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım?
Tazminattan kesinti olur mu?
5...731084 Nolu SMS İş Kanunu'na göre ücretlerde ve tazminatlarda zaman aşımı süreleri 5 yıldır. 13 yıl hizmeti olan bir kişinin yıllık izin süresi 20 gündür. Tazminata hak kazanacak şekilde işten ayrılırsanız çalıştığınız her yıl için bir aylık brüt ücretiniz tutarında kıdem tazminati alırsınız. Kıdem tazminatından damga vergisi dışında başkaca bir kesinti yapılmaz.
■ Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor.
Başvuru yapsam emekli olabilir miyim? 5...777107 Nolu SMS Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz. Siz doğuştan engeliniz veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız var.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 14.05.1977 doğumluyum.
SSK başlangıç 1994, prim günüm 2181. En kolay ne zaman emekli olurum? 5...194067 Nolu SMS İşe girişiniz 24.05.1995'ten önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
■ 1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. 3000 günüm var.
Kaç yaşında emekli olurum?
5...571963 Nolu SMS 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. Yıl ve yaş şartınız tamam. Primin tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
Ben 13 yılımı doldurdum, kaç gün yıllık izin hakkım var? Ayrıca tazminatlı şekilde işten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım?
Tazminattan kesinti olur mu?
5...731084 Nolu SMS İş Kanunu'na göre ücretlerde ve tazminatlarda zaman aşımı süreleri 5 yıldır. 13 yıl hizmeti olan bir kişinin yıllık izin süresi 20 gündür. Tazminata hak kazanacak şekilde işten ayrılırsanız çalıştığınız her yıl için bir aylık brüt ücretiniz tutarında kıdem tazminati alırsınız. Kıdem tazminatından damga vergisi dışında başkaca bir kesinti yapılmaz.
■ Doğuştan engelliyim. Çalışma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenlerin malullük aylığına bağlanabileceği belirtiliyor.
Başvuru yapsam emekli olabilir miyim? 5...777107 Nolu SMS Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Ancak sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenler maluliyet aylığından faydalanamaz. Siz doğuştan engeliniz veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız. Ancak doğuştan engel durumunuzdan başka daha sonra oluşan hastalık varsa ve bu çalışmaya engelse bu ayrı. Ayrıca vergi indiriminden faydalanıp alacağınız engel oranına göre daha erken ve daha az prim ödeyerek engelli emeklilik şartlarından faydalanma imkanınız var.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 14.05.1977 doğumluyum.
SSK başlangıç 1994, prim günüm 2181. En kolay ne zaman emekli olurum? 5...194067 Nolu SMS İşe girişiniz 24.05.1995'ten önce ise 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şatlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
■ 1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. 3000 günüm var.
Kaç yaşında emekli olurum?
5...571963 Nolu SMS 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. Yıl ve yaş şartınız tamam. Primin tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor.
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