Emekliye ek gelir imkanı

Son yıllarda yapılan gelir artırıcı düzenlemeler emeklilerin yüzünü güldürüyor. 2000'den önce emekli olanlara intibak, seyyanen zam, Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması, promosyon gibi hamlelere son olarak bayram ikramiyesi eklendi. Emekliler, yılda 2 kez biner lira ikramiye alma imkanına kavuştu.

