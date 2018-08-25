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Emekliye ek gelir imkanı

Milyonlarca emekli ikinci bayram ikramiyesini aldı. Bayramda ikramiye ve maaşla çifte sevinç yaşayan emekliler şimdi de ek ödemeler için verilecek kararı bekliyor. 12.3 milyon emekli intibak, ek ödeme artışı, avans ve faizsiz kredi kararı çıkması durumunda ne kadar ek gelir sahibi olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Emekliye ek gelir imkanı
Son yıllarda yapılan gelir artırıcı düzenlemeler emeklilerin yüzünü güldürüyor. 2000'den önce emekli olanlara intibak, seyyanen zam, Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin kaldırılması, promosyon gibi hamlelere son olarak bayram ikramiyesi eklendi. Emekliler, yılda 2 kez biner lira ikramiye alma imkanına kavuştu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 01:19
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