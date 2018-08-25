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Yeniden yapılandırma 27 Ağustos'ta sona eriyor

7143 sayılı kanun kapsamında bazı alacaklarının yapılandırılması için başvuru süresi 27 Ağustos Pazartesi günü sona eriyor. Yeniden yapılandırmadan faydalanan vatandaşların peşin ödeme yapmaları halinde yüzde 90 indirim sağlanacak.

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7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında kamu borçlarının yapılandırılması başvuruları için 27 Ağustos son gün. 27 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vergi dairelerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden veya ve e-devlet üzerinden başvuran vatandaşlar birçok indirim ve kolaylıktan faydalanabilecek.

  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 11:51
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