Yeniden yapılandırma 27 Ağustos'ta sona eriyor

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında kamu borçlarının yapılandırılması başvuruları için 27 Ağustos son gün. 27 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vergi dairelerinden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden veya ve e-devlet üzerinden başvuran vatandaşlar birçok indirim ve kolaylıktan faydalanabilecek.