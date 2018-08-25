Türk Telekom'un iştiraki Argela, Afrika'nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile işbirliğine imza attı. 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela'nın 'Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi' çözümlerini kullanacak. Argela CEO'su Bülent Kaytaz, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme yapan ve fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına çalıştıklarını kaydetti.
Argela teknoloji ihraç ediyor
Etiketler: türk telekom , Ethio Telecom , Afrika , Argela
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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