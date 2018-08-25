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teknoloji ihraç ediyor

Argela teknoloji ihraç ediyor
Türk Telekom'un iştiraki Argela, 'nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile işbirliğine imza attı. 65 milyondan fazla abonesi olan , 'nın 'Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi' çözümlerini kullanacak. Argela CEO'su Bülent Kaytaz, gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme yapan ve fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına çalıştıklarını kaydetti.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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