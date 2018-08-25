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3 ayda 64 milyar dakikalık ‘alo’

3 ayda 64 milyar dakikalık ‘alo’
Türkiye'de cep telefonundan yapılan görüşme süresi, yılın ilk çeyreğinde 64 milyar dakikaya yaklaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre; Ocak-Mart döneminde toplam mobil trafik hacmi 63.9 milyar dakika olarak gerçekleşti. Konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 2.9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Üretilen trafiğin yüzde 50.4'ünü mobil işletmecilerin kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturdu.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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