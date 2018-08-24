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gibi otel

Müze gibi otel
Nevşehir'in Avanos ilçesinde hizmet veren bir otelde 300 ila 400 yıl öncesine ait yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve çeşitli antikalar adeta bir gibi sergileniyor. Otel Müdürü Murat Polat, ayrıca otel odalarında da gramofonlar, anahtarlar, kılıçlar ve benzeri antika eşyaların sergilendiğini ifade etti. Polat, "Anahtarlarımız 100 yıl öncesinden başlıyor ve 300 yıl öncesine kadar gidiyor. Kılıçlar ise yatağan kılıçlar olmakla beraber 300 yıllık kılıçlardır" dedi.
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