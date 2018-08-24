Nevşehir'in Avanos ilçesinde hizmet veren bir otelde 300 ila 400 yıl öncesine ait yatağan kılıçlar, 200 yıl öncesine ait kapı anahtarları ve çeşitli antikalar adeta bir müze gibi sergileniyor. Otel Müdürü Murat Polat, ayrıca otel odalarında da gramofonlar, anahtarlar, kılıçlar ve benzeri antika eşyaların sergilendiğini ifade etti. Polat, "Anahtarlarımız 100 yıl öncesinden başlıyor ve 300 yıl öncesine kadar gidiyor. Kılıçlar ise yatağan kılıçlar olmakla beraber 300 yıllık kılıçlardır" dedi.
Müze gibi otel
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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