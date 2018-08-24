Yol Durumu
  1. Kadına iş fırsatı
  2. Müze gibi otel

nden 12.5 milyar gelecek

Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'atık avcıları' gece gündüz çalışıyor. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, "Proje ile 2018'in ilk yarısında 13 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. Proje ülkemiz genelinde yaygınlaştırıldığında ekonomik değeri en az 12.5 milyar lira olacak" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar