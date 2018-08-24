Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'atık avcıları' gece gündüz çalışıyor. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, "Proje ile 2018'in ilk yarısında 13 milyon ağacı kesilmekten kurtardık. Proje ülkemiz genelinde yaygınlaştırıldığında ekonomik değeri en az 12.5 milyar lira olacak" dedi.
Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Sıfır atık projesi
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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