Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ), Türkiye'de mezunları en hızlı iş bulan 10 üniversite arasında yer alması sevinçle karşılandı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, dünyada üniversitelerin başarılarının ve kalitelerinin mezun ettiği öğrencilerin sektörde tercih edilebilirlikleri ve iş bulma hızlarıyla ölçüldüğünü belirterek, "En son ölçümlerde HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasında 9'uncu sırada" diye konuştu. Öğrencilerinin 8'inci yarı yılda çalışmaya başladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Sistem öğrencilerimize, diğer rakiplere göre bir dönem daha erken iş ve sektörü tanıma imkanı sunuyor. Mezun olmadan işe başlıyorlar. Bu öğrencilerimizin yüzde 80'i işe yerleşiyor" dedi.
En hızlı iş bulan üniversite
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, mezunları en hızlı iş bulan 10 üniversite arasında yer aldı
Etiketler: Hasan Kalyoncu Üniversitesi , Gaziantep , Türkiye , HKÜ
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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