Kadına iş fırsatı

Hükümet, yeni sistemde kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, mesleki yönden gelişimi ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmek için destek paketi hazırladı.
✖ İl ve ilçelerde sanattan turizm eğitim merkezine kadar 2 bine yakın eğitim kurumunda kadınlara meslek eğitimi verilecek. Kadınların yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarına katılımı artırılacak. 'İş'te Anne Projesi' desteklenecek.
ERKEN EMEKLİLİK
✖ 300 sanayi bölgesinde kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak.
✖ Kadınlara kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.
✖ Nitelikli kadın istihdamını artırmak için mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.
✖ Kırsal alanda kadınlara yönelik mesleki beceri kazandıran eğitimler verilecek.
✖ Ev kadınları ve annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak.
EŞİ VEFAT EDENE 275 TL
✖ Özel sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması, sigortalılığın devamı konusunda düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamdaki düzenlemeler devam edecek.
✖ Annelere 3 milyon çocuk için 1.3 milyarlık doğum yardımı yapılırken, meslek kurslarına çocuk bakım odaları açılmaya devam edecek.
✖ Eşi vefat eden yaklaşık 290 bin kadına ayda 275, yılda 3 bin 300 lira düzenli nakdi destek veriliyor.
HAZAL ATEŞ
✖ İl ve ilçelerde sanattan turizm eğitim merkezine kadar 2 bine yakın eğitim kurumunda kadınlara meslek eğitimi verilecek. Kadınların yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarına katılımı artırılacak. 'İş'te Anne Projesi' desteklenecek.
ERKEN EMEKLİLİK
✖ 300 sanayi bölgesinde kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak.
✖ Kadınlara kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.
✖ Nitelikli kadın istihdamını artırmak için mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.
✖ Kırsal alanda kadınlara yönelik mesleki beceri kazandıran eğitimler verilecek.
✖ Ev kadınları ve annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak.
EŞİ VEFAT EDENE 275 TL
✖ Özel sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması, sigortalılığın devamı konusunda düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamdaki düzenlemeler devam edecek.
✖ Annelere 3 milyon çocuk için 1.3 milyarlık doğum yardımı yapılırken, meslek kurslarına çocuk bakım odaları açılmaya devam edecek.
✖ Eşi vefat eden yaklaşık 290 bin kadına ayda 275, yılda 3 bin 300 lira düzenli nakdi destek veriliyor.
HAZAL ATEŞ
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