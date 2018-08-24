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Kadına iş fırsatı

Hükümet; ına 1 milyarlık ilave destek verecek. 300 sanayi bölgesinde kreş açılacak, meslek sahibi olunması desteklenecek, kamuda esnek çalışma koşulları sunulacak

Kadına iş fırsatı
Hükümet, yeni sistemde kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, mesleki yönden gelişimi ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmek için destek paketi hazırladı.
✖ İl ve ilçelerde sanattan turizm eğitim merkezine kadar 2 bine yakın eğitim kurumunda kadınlara meslek eğitimi verilecek. Kadınların yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarına katılımı artırılacak. 'İş'te Anne Projesi' desteklenecek.

ERKEN EMEKLİLİK
✖ 300 sanayi bölgesinde kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak.
✖ Kadınlara kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.
✖ Nitelikli ını artırmak için mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.
✖ Kırsal alanda kadınlara yönelik mesleki beceri kazandıran eğitimler verilecek.
✖ Ev kadınları ve annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılacak.

EŞİ VEFAT EDENE 275 TL
✖ Özel sektörde yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret alması, sigortalılığın devamı konusunda düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamdaki düzenlemeler devam edecek.
✖ Annelere 3 milyon çocuk için 1.3 milyarlık doğum yardımı yapılırken, meslek kurslarına çocuk bakım odaları açılmaya devam edecek.
✖ Eşi vefat eden yaklaşık 290 bin kadına ayda 275, yılda 3 bin 300 lira düzenli nakdi destek veriliyor.


HAZAL ATEŞ
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