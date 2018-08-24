Emekliye farklı zam

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, Temmuz'un ardından bir sonraki maaş zammını Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri ise yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak enflasyon tahminleri gerçekleşecek artışın ipuçlarını veriyor.
TAHMİN DEĞİŞTİ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Böylece emeklilerin zam oranına ilişkin tahminler yükseldi. Ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 6.67 zam gerçekleşecek.
TEMMUZ'DA DA OLDU
Yine bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon farkı çıkacak. Memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Beklenti anketindeki yüzde 6.67'lik tahmin gerçekleşirse memur emeklilerine yüzde 3.17'lik enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük Ocak zammı yükselecek. Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 toplu sözleşme artışı ve yüzde 3.17 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.17'yi bulacak.
TAHMİN DEĞİŞTİ
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 13.88'den yüzde 16.45'e çıktı. Böylece emeklilerin zam oranına ilişkin tahminler yükseldi. Ankete göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 6.67 zam gerçekleşecek.
TEMMUZ'DA DA OLDU
Yine bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerine Temmuz'daki gibi Ocak'ta da enflasyon farkı çıkacak. Memur emeklilerine Ocak'ta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Beklenti anketindeki yüzde 6.67'lik tahmin gerçekleşirse memur emeklilerine yüzde 3.17'lik enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur emeklileri için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük Ocak zammı yükselecek. Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 toplu sözleşme artışı ve yüzde 3.17 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.17'yi bulacak.
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