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Bin güvenlikçi aranıyor

Bin güvenlikçi aranıyor
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik i için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. 'nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son bin kişi, 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Havalimanını koruyacak güvenlik timinde yer almak için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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