Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu olacak güvenlik timi için işe alımlar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak 3 bin 500 kişilik güvenlik timi için alınacak son bin kişi, 30 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Havalimanını koruyacak güvenlik timinde yer almak için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor.
Bin güvenlikçi aranıyor
Etiketler: İstanbul Yeni Havalimanı , TİM , İstanbul
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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