SSK emeklisine en az bin 827 TL

Temmuz'da maaşları artan, bu yaz 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emeklilerin Ocak zammının da ipuçları geliyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle gerçekleştirdiği beklenti anketinde yer alan tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6.67 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında da yüzde 6.67 artış yaşanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu durumda ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 533 lira 83 kuruştan bin 636 lira 13 kuruşa, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi maaşı da bin 79 lira 59 kuruştan bin 151 lira 59 kuruşa yükselecek. SSK'lılarda ise ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 827 lira 85 kuruşa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 89 lira 51 kuruşa çıkacak. Eğer 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 çıkarsa, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 3.17 fark ile yüzde 7.17'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 304 liraya ulaşacak.
7.6 MİLYONA ERKEN MAAŞ
SGK, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta ödeme yapılacak" bilgisini verdi. Açıklamada, yönetmelik gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesinin cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesinin pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bayramın 21, 22, 23 ve 24 Ağustos'a rastlaması nedeniyle ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos'ta olmak üzere 7.6 milyona ödeme yapıldı. Ödeme günü 26'sı olanlara 27 Ağustos, 27-28'i olanlara 27-28 Ağustos'ta olmak üzere 2.5 milyona ödeme yapılacak."
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu durumda ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 533 lira 83 kuruştan bin 636 lira 13 kuruşa, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi maaşı da bin 79 lira 59 kuruştan bin 151 lira 59 kuruşa yükselecek. SSK'lılarda ise ek ödeme dahil en düşük maaş 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 827 lira 85 kuruşa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 89 lira 51 kuruşa çıkacak. Eğer 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 çıkarsa, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 3.17 fark ile yüzde 7.17'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 304 liraya ulaşacak.
7.6 MİLYONA ERKEN MAAŞ
SGK, "SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos'ta ödeme yapılacak" bilgisini verdi. Açıklamada, yönetmelik gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesinin cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesinin pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bayramın 21, 22, 23 ve 24 Ağustos'a rastlaması nedeniyle ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos'ta olmak üzere 7.6 milyona ödeme yapıldı. Ödeme günü 26'sı olanlara 27 Ağustos, 27-28'i olanlara 27-28 Ağustos'ta olmak üzere 2.5 milyona ödeme yapılacak."
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