Yol Durumu
  1. Satışa çıkıyor! 48 ay taksitle kamu lojmanı

Kamuya binlerce personel alınacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü işçi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 23 proje mühendisi, 28 proje asistanı ve 9 yönetici asistanı olmak üzere toplam 60 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Binlerce personel alınacak

Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.

  • 21 Ağustos 2018, Salı 15:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar