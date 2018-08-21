Kamuya binlerce personel alınacak

Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.
Bu yılın mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor.
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