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ABD'ye karşı hamle! Almanya'dan kritik teklif

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin şirketlerini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlara karşı koruyabilmesi için yeni bağımsız bir sistemi kurması gerektiğini belirtti.

Almanyadan ABDye karşı hamle!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Handelsblatt gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Bu durumda, Washington'a net şekilde 'işbirliği istiyoruz' dememiz stratejik öneme sahip. Ama kafalarımız üzerinden bize zarar verilmesine müsaade etmeyiz. Bu yüzden Avrupa şirketlerini yaptırımlardan yasal açıdan korumak doğru olur" ifadelerini kullandı.

Alman bakan, "Amerika'dan bağımsız ödeme kanalları olarak bir Avrupa Para Fonu ve bağımsız bir sistemi kurarak Avrupa'nın özerkliğini güçlendirmemiz işte bu nedenle önem taşıyor" diye yazdı.

Anlaşmanın hayatta kaldığı her gün, kurtarılamadığı takdirde 'yu tehdit edecek patlamaya hazır bir krizden daha iyi olduğunu kaydeden Maas, "Avrupa, başarıyı tasarruf edilen para miktarıyla ölçen düşüncenin sonuçlarını hafifletmeye çalışacak" diye ekledi.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 11:19
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