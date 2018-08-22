Kurum: Ekonomik savaş yaşanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir, birlik, beraber olduğunuzda bileğinizi kimse bükemez" dedi. Kurum, şöyle konuştu: "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2023'e 2053'e, 2071'e emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."