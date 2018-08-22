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Kurum: Ekonomik savaş yaşanıyor

Kurum: Ekonomik savaş yaşanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramlar bize şunu hatırlatıyor; bir, birlik, beraber olduğunuzda bileğinizi kimse bükemez" dedi. Kurum, şöyle konuştu: "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2023'e 2053'e, 2071'e emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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