Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedariğinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" dedi. Bakan Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eşdeğer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını istedi.
İlaca zam yok
Etiketler: ilaç
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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