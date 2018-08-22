Bu yılın Mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor. Yıl başından beri binlerce personel işe alınırken; yeni alımlar için ilanlar yayınlandı:
Devlette yeni iş fırsatı
Kamu iş kapısı olmaya devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve Polis Akademisi başta olmak üzere 6 kurum 5 bin 847 personel alımı için düğmeye bastı
Etiketler: istihdam , İŞKUR , Polis Akademisi
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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