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Devlette yeni iş fırsatı

Kamu iş kapısı olmaya devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ve başta olmak üzere 6 kurum 5 bin 847 personel alımı için düğmeye bastı

Devlette yeni iş fırsatı
Bu yılın Mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor. Yıl başından beri binlerce personel işe alınırken; yeni alımlar için ilanlar yayınlandı:
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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