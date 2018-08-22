Devlette yeni iş fırsatı

Bu yılın Mart ayı verilerine göre 2 milyon 430 bin memur, 213 bin 4/B statüsündeki sözleşmeli personel ve 317 bin işçi çalıştıran kamu, iş kapısı olmayı sürdürüyor. Yıl başından beri binlerce personel işe alınırken; yeni alımlar için ilanlar yayınlandı:

