Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, "Türkiye genelinde günlük ortalama bin 50 ton ile bin 100 ton arasında bir üretimimiz var. Kurban Bayramı'nda 3-4 katına çıkıyor. Günlük üretimimiz 4-4.5 tonu buluyor" dedi. Baklava fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "20 liraya bulabiliyorsunuz, en iyisinin kilosu ise 85 lira. Yıl sonuna kadar zam düşünmüyoruz" diye konuştu.
Baklava üretimi 4 katına çıktı
- 22 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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