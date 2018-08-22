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üretimi 4 katına çıktı

Baklava üretimi 4 katına çıktı
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, " genelinde günlük ortalama bin 50 ton ile bin 100 ton arasında bir üretimimiz var. Kurban Bayramı'nda 3-4 katına çıkıyor. Günlük üretimimiz 4-4.5 tonu buluyor" dedi. fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "20 liraya bulabiliyorsunuz, en iyisinin kilosu ise 85 lira. Yıl sonuna kadar zam düşünmüyoruz" diye konuştu.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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