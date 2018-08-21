İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Hazır giyim konfeksiyon ihracatını 2017'de 17 milyar dolarla kapattık. 2018'de yüzde 10 artışla 19 milyar dolara ulaştıracağız" dedi. Anadolu'nun her tarafını üretim üssü yapmak gibi bir amaçlarının olduğunun altını çizen Gültepe, şunları kaydetti: "Biz Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz. Türk malında know-how var, kalite var."
Hazır giyimde İtalya’yı geçeceğiz
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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