Yol Durumu
  1. 81 şehre doğalgaz
  2. Beyanname süreleri 1 gün uzatıldı

Dolara karşı güç birliği

Dolara karşı güç birliği
ABD'nin doları küresel tehdit unsuru olarak kullanması, ülkeler arasında yerli para birimleriyle ticaret i swap anlaşmalarını artırdı. Çin'in öncülük ettiği bu uygulamalara son dönemde Türkiye de ağırlık vermeye başladı. Son iki aydır dolar kuru üzerinden ekonomisi kuşatılmaya çalışılan , yerel para birimi ile ticarette önemli anlaşmalara imza atıyor. Türkiye, Çin ve İran'ın ardından son olarak Katar'la para takası anlaşması imzaladı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar