ABD'nin doları küresel tehdit unsuru olarak kullanması, ülkeler arasında yerli para birimleriyle ticaret için swap anlaşmalarını artırdı. Çin'in öncülük ettiği bu uygulamalara son dönemde Türkiye de ağırlık vermeye başladı. Son iki aydır dolar kuru üzerinden ekonomisi kuşatılmaya çalışılan Türkiye, yerel para birimi ile ticarette önemli anlaşmalara imza atıyor. Türkiye, Çin ve İran'ın ardından son olarak Katar'la para takası anlaşması imzaladı.
Dolara karşı güç birliği
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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