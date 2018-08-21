Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, uçtan uca Türkiye'de ve Türk mühendisleri tarafından geliştiren dijital servislerin kullanımı arttıkça, bu servislere yönelik yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da arttığını söyledi. Terzioğlu, şöyle konuştu: "BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkanlarımızla geliştiriyor ve tüm kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Turkcell'in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyorlar. Bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz."
‘Bazılarını rahatsız edeceğiz’
Etiketler: TURKCELL , Türkiye , kaan terzioğlu
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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