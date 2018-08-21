81 şehre doğalgaz

Enerji Bakanlığı'nın 100 günlük hedefleri kapsamında tüm illere doğalgaz arzı hedefi yer alıyor. Bu hedef kapsamında Şırnak ve Artvin doğalgaza kavuşacak. Hakkari Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde de inşaatın yarısından fazlası tamamlandı. Ayrıca yapım çalışmaları süren Şabanözü, Boyabat, Iğdır, Viranşehir, Zile, Niksar, Bulancak, Emirdağ ve Arsin Organize Sanayi Bölgeleri doğalgaza kavuşturulacak.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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