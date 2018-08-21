Yol Durumu
  1. Konut satışları yüzde 12.6 arttı
  2. Dolara karşı güç birliği

81 şehre

81 şehre doğalgaz
Enerji Bakanlığı'nın 100 günlük hedefleri kapsamında tüm illere arzı hedefi yer alıyor. Bu hedef kapsamında Şırnak ve Artvin doğalgaza kavuşacak. Hakkari Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde de inşaatın yarısından fazlası tamamlandı. Ayrıca yapım çalışmaları süren Şabanözü, Boyabat, Iğdır, Viranşehir, Zile, Niksar, Bulancak, Emirdağ ve Arsin Organize Sanayi Bölgeleri doğalgaza kavuşturulacak.


Barış ŞİMŞEK
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar