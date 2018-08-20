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Son dakika... 'tan çok önemli 'vergi ödemeleri' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son ödeme günü olan vergiler ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Albayraktan vergi ödemeleri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar beyannameler, damga vergisi ve Katma Değer Vergisi () beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin Salı günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden muhtasar beyannameler, damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme sürelerine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, " Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 17:30
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