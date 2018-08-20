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Yerlı helikopter uçuşa hazır

Yerlı helikopter uçuşa hazır
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, 'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirdiği T625'in ilk prototipi tamam landı. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter, yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere getirildi. , en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında faaliyet gösterebilecek.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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