Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirdiği T625'in ilk prototipi tamam landı. Tasarım ve üretimi yerli olan helikopter, yer ve uçuş testlerinin yapılacağı tesislere getirildi. T625, en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında faaliyet gösterebilecek.
Yerlı helikopter uçuşa hazır
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.