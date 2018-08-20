Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 18 Ağustos'ta 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşti. Bu seferlerle iç hatta 340 bin 132 yolcuya, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi. Turhan, turizme yönelik havalimanlarının uçak trafiğinin iç hatlarda bin 408, dış hatlarda ise 2 bin 272 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Havada bayram bereketi yaşandı
Etiketler: Türkiye
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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