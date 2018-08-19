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Yerli cep telefonlarına ilgi arttı

Yerli cep telefonlarına ilgi arttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var" açıklamasının etkisi kısa sürede alışverişe yansıdı. Online alışveriş sitesi Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde satışlardaki etkisini göreceğiz" dedi.
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