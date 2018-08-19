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yüzde 8.4 geriledi

Gram altın yüzde 8.4 geriledi
Gram altın, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarının etkisiyle bu hafta yüzde 8.4 değer kaybetti. Altının gramı 13 Ağustos'ta tüm zamanların zirvesi olan 280.8 lirayı gördü. Bu seviyelerde tutunamayan , ile Merkez 'nın attığı adımlarla 215.5 liraya kadar geriledi. Bu haftayı 228.8 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bu hafta yüzde 8.4 değer kaybederek yatırımcısını üzerken yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 44 getiri sağladı.
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