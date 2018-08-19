Gram altın, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarının etkisiyle bu hafta yüzde 8.4 değer kaybetti. Altının gramı 13 Ağustos'ta tüm zamanların zirvesi olan 280.8 lirayı gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, BDDK ile Merkez Bankası'nın attığı adımlarla 215.5 liraya kadar geriledi. Bu haftayı 228.8 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bu hafta yüzde 8.4 değer kaybederek yatırımcısını üzerken yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 44 getiri sağladı.
Gram altın yüzde 8.4 geriledi
Etiketler: Gram altın , BDDK , bankası
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.