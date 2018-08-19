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yer değiştirdi!

Bayram tatili ile büyük göç başladı. Hem ’da hem tatil beldelerinde trafik durdu. Hava alanları rekor kırdı. Oteller, pansiyonlarda yer kalmadı. Bayram ekonomisi 10 milyar liraya ulaştı

Türkiye yer değiştirdi!
9 günlük tatili nedeniyle tüm Türkiye yollara düştü. Kimi , kimi yakınlarını ziyarete giderken hareketliliğin piyasaya can suyu olması bekleniyor. 30 milyon kişinin yola çıkması beklenen tatil boyunca, kurbanlık ve tatil harcamaları ile 10 milyar liralık ekonomi oluşması bekleniyor. Sahil kesiminde oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kimi bölgelerdeki ciler 'Dolduk, gelmeyin' uyarısı yaptı. Uçak ve otobüs firmaları talebe ek seferler koyarak yetişmeye çalıştı. 'de doluluk oranı iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda yüzde 90'a ulaştı. Yaz mevsiminde 'dan bin 500 sefer yapan otobüs firmaları bu sayıyı 2 bin 500'e çıkardı.



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TATİLE 2 MİLYAR LİRA
TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, Ağustos'un tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti.



İSTANBUL BOŞALDI YOLLAR TIKANDI
İstanbul başta olmak üzere Cuma akşamı otoyolda başlayan trafik dün , , Kuşadası gibi sahil bölgelerine kaydı. Bodrum ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

KOMŞU'YA TATİLE GİDEN KALMADI
Geçmişte 'nda bayram tatilini geçirmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, bu kez Kurban Bayramı tatilini sakin karşıladı. Turizm firması başkanı Ahmet Jale, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri, yaklaşık yüzde 50 azaldı" dedi.
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