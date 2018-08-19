Türkiye yer değiştirdi!

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tüm Türkiye yollara düştü. Kimi tatile, kimi yakınlarını ziyarete giderken hareketliliğin piyasaya can suyu olması bekleniyor. 30 milyon kişinin yola çıkması beklenen tatil boyunca, kurbanlık ve tatil harcamaları ile 10 milyar liralık ekonomi oluşması bekleniyor. Sahil kesiminde oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluğa ulaşırken, kimi bölgelerdeki turizmciler 'Dolduk, gelmeyin' uyarısı yaptı. Uçak ve otobüs firmaları talebe ek seferler koyarak yetişmeye çalıştı. THY'de doluluk oranı iç hatlarda yüzde 95, dış hatlarda yüzde 90'a ulaştı. Yaz mevsiminde İstanbul'dan bin 500 sefer yapan otobüs firmaları bu sayıyı 2 bin 500'e çıkardı.
(KUŞADASI)
TATİLE 2 MİLYAR LİRA
TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, Ağustos'un tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti.
İSTANBUL BOŞALDI YOLLAR TIKANDI
İstanbul başta olmak üzere Cuma akşamı otoyolda başlayan trafik dün Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi sahil bölgelerine kaydı. Bodrum ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
KOMŞU'YA TATİLE GİDEN KALMADI
Geçmişte Midilli Adası'nda bayram tatilini geçirmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, bu kez Kurban Bayramı tatilini sakin karşıladı. Turizm firması başkanı Ahmet Jale, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri, yaklaşık yüzde 50 azaldı" dedi.
(KUŞADASI)
TATİLE 2 MİLYAR LİRA
TÜRSAB Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi. Bayka, Ağustos'un tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını belirtti.
İSTANBUL BOŞALDI YOLLAR TIKANDI
İstanbul başta olmak üzere Cuma akşamı otoyolda başlayan trafik dün Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi sahil bölgelerine kaydı. Bodrum ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
KOMŞU'YA TATİLE GİDEN KALMADI
Geçmişte Midilli Adası'nda bayram tatilini geçirmek isteyenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı, bu kez Kurban Bayramı tatilini sakin karşıladı. Turizm firması başkanı Ahmet Jale, "Bu yıl Kurban Bayramı'nda Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik talepleri, yaklaşık yüzde 50 azaldı" dedi.
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