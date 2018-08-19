



ABD tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıların ardından Katar'dan Türkiye'ye yapılacak 15 milyar dolarlık yatırımın ilk adımı atıldı. Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında karşılıklı iş birliğini artırmak amacıyla Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.