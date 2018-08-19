Yol Durumu
  1. Bedelliye 357 bin müracaat yapıldı
  2. Teşvik oyununa geçit yok

Son dakika… Dolar ve kaç tl? 2018 güncel döviz kurları

Geçtiğimiz hafta Başkan ve Emiri arasında yapılan görüşmeden dolar düşüşe geçmiş, piyasalar ABD’nin ekonomik saldırılarına sert bir tepki vermişti. Peki Türkiye ve Katar arasında imzaların atılmasından sonra dolar kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro’da güncel fiyatlar ne kadar? 3 milyar dolarlık ilk paketten sonra dolar kaç tl oldu? İşte 2018 güncel döviz fiyatları



ABD tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıların ardından Katar'dan Türkiye'ye yapılacak 15 milyar dolarlık yatırımın ilk adımı atıldı. Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında karşılıklı iş birliğini artırmak amacıyla Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

Etiketler: , , , ,
  • 19 Ağustos 2018, Pazar 00:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar