ABD tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırıların ardından Katar'dan Türkiye'ye yapılacak 15 milyar dolarlık yatırımın ilk adımı atıldı. Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında karşılıklı iş birliğini artırmak amacıyla Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.
Son dakika… Dolar ve Euro kuru kaç tl? 20 Ağustos 2018 güncel döviz kurları
Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri arasında yapılan görüşmeden dolar düşüşe geçmiş, piyasalar ABD’nin ekonomik saldırılarına sert bir tepki vermişti. Peki Türkiye ve Katar arasında imzaların atılmasından sonra dolar kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro’da güncel fiyatlar ne kadar? 3 milyar dolarlık ilk paketten sonra dolar kaç tl oldu? İşte 20 Ağustos 2018 güncel döviz fiyatları
Etiketler: 20 Ağustos , Euro kuru , TCMB , Katar , Recep Tayyip Erdoğan
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