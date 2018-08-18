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Son dakika… ve ? 18 Ağustos 2018 güncel döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ın 17 Ağustos 2018 tarihindeki efektif kurunu alışta 5,9902 lira, satışta 6,0142 lira olarak açıkladı. Peki dolar ve güne nasıl başladı? Dolar ve Euro 18 Ağustos 2018’de ? İşte güncel döviz kurları…

Dolar ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'de ve dünyada ekonomik saldırılara dur demek isteyen milyonlar paralarını Türk lirasına çeviriyor. ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik saldırılar karşısında tek yürek olan Türkiye'de de vatandaşlar döviz bürolarının önünde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan provokasyon amaçlı paylaşım ve dolar yorumları yapan 346 sosyal medya hesabına karşı emniyet tarafından tahkikat başlatıldı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 04:01
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