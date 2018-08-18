Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'de ve dünyada ekonomik saldırılara dur demek isteyen milyonlar paralarını Türk lirasına çeviriyor. ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik saldırılar karşısında tek yürek olan Türkiye'de de vatandaşlar döviz bürolarının önünde kuyruklar oluşturdu. Öte yandan provokasyon amaçlı paylaşım ve dolar yorumları yapan 346 sosyal medya hesabına karşı emniyet tarafından tahkikat başlatıldı.

