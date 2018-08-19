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2018 fiyaarında son gelişme! fiyatı bugün ne kadar?

2018 Pazar günü gram alım seviyelerine geriledi. Son dönemlerde kurlarında yaşanan harekeilik sebebiyle vatandaşlar ın son durumunu merak ediyor. Yaklaşan düğünler, yapılan altın yatırımları derken fiyatı, fiyatı, cumhuriyet ne kadar oldu gibi sorular vatandaşların her gün takip ettiği konu olarak devam ediyor. fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı ne kadar, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, fiyatı ne kadar sorularınıza altın son dakika fiyatlarını araştırıp sizler için yanıt verdik. İşte nda son durum...

Düğün yapanlara ve davetlilere müjde. Altın fiyatları düştü. Gelin ve damatlar kadar düğüne katılacak olan davetlilerin de kara kara düşündüğü altın fiyatlarının son durumunda beklenen düşüş yaşandı. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın, 18 ayar bilezik gramı ve 22 ayar bilezik gramı ile ilgili her şey haberimizin detayında...

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 12:03
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