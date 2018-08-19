Düğün yapanlara ve davetlilere müjde. Altın fiyatları düştü. Gelin ve damatlar kadar düğüne katılacak olan davetlilerin de kara kara düşündüğü altın fiyatlarının son durumunda beklenen düşüş yaşandı. İşte gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ziynet altın, 18 ayar bilezik gramı ve 22 ayar bilezik gramı ile ilgili her şey haberimizin detayında...